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Қазақ тілден көмектесіңдерші!!36-жаттығу
Қазақ тiлi
Қазақ тілден көмектесіңдерші!!36-жаттығу
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Не истеу керек? тусинбей жатырмын.
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