Город сарайчик является столицей помогите

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Сарайчик История древних городов Казахстана "Через десять дней после отъезда из Сара мы прибыли в город Сараджук, джук значит "маленький". Они таким образом хотели выразить, что это Сара Малый. Город этот расположен на берегу полноводной, крупной реки, называемой Улусу, значение чего "великая вода ". Через нее переброшен мост из лодок, такой же, как в Багдаде. В этом городе наше путешествие на лошадях, тянувших арбы, закончилось. Так мы продали их по четыре динара за лошадь и меньше этого, ввиду их слабости и дешевизны в этом городе, и наняли верблюдов, чтобы тянуть арбы. В этом городе находится завия праведного старца из тюрков, которого называют ата, что значит "отец ". Он угостил нас в завии и благословил. Принимал нас также кади этого города, имени которого я уже не помню ". Ибн Баттута. "Путешествие" В 50 км от современного города Атырау, на правом берегу реки Жайык сохранились руины некогда величественного и знаменитого города Сарайджука (нынешнее название - Сарайчик), согласно исторической версии, изложенной Абулгази Бахадур-ханом (1644-1664), основанного Батыем (годы правления 1227-1255), братом Берке (1257-1266). Сарайджук, наряду с другими городами, был возведен в первые десятилетия жизни империи - улуса Жошы, который потом назывался Золотой Ордой, для управления огромной территорией от Иртыша до Дуная