Чему равен вес гири лежащей на горизонтальной поверхности если ее масса состааля??т 2 кг.
Физика
Чему равен вес гири лежащей на горизонтальной поверхности если ее масса состааля??т 2 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=m/g P=m/v V=2:10=0,2 P=2:0,2=10 вес тела
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