Начерти прямой угол. на одной из его сторон и с той же вершиной построй разноцветн??ми карандашами тупой и острый углы

Другие предметы

Начерти прямой угол. на одной из его сторон и с той же вершиной построй разноцветн??ми карандашами тупой и острый углы

Автор: Гость