Начерти прямой угол. на одной из его сторон и с той же вершиной построй разноцветн??ми карандашами тупой и острый углы
Другие предметы
Начерти прямой угол. на одной из его сторон и с той же вершиной построй разноцветн??ми карандашами тупой и острый углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АОВ прямой угол АОС острый угол АОД тупой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Издвух населенных пунктов растояние между которыми 40 км на встречу друг другу вышел пешеход и велосепедист, скорость велосипедиста больше скорости...
Другие предметы
Обществознание
Литература