Начерти прямой угол. на одной из его сторон и с той же вершиной построй разноцветн??ми карандашами тупой и острый углы

Другие предметы
Начерти прямой угол. на одной из его сторон и с той же вершиной построй разноцветн??ми карандашами тупой и острый углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АОВ  прямой угол  АОС острый угол АОД тупой
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