Издвух населенных пунктов растояние между которыми 40 км на встречу друг другу вышел пешеход и велосепедист, скорость велосипедиста больше скорости пешехода в 4 раза,встретились они через 2,5 часа. найти скорость пешехода и ско...

Математика
Издвух населенных пунктов растояние между которыми 40 км на встречу друг другу вышел пешеход и велосепедист, скорость велосипедиста больше скорости пешехода в 4 раза,встретились они через 2,5 часа. найти скорость пешехода и скорость велосипедиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так.проверка аоказала что поавильно
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