Издвух населенных пунктов растояние между которыми 40 км на встречу друг другу вышел пешеход и велосепедист, скорость велосипедиста больше скорости пешехода в 4 раза,встретились они через 2,5 часа. найти скорость пешехода и ско...
Математика
Издвух населенных пунктов растояние между которыми 40 км на встречу друг другу вышел пешеход и велосепедист, скорость велосипедиста больше скорости пешехода в 4 раза,встретились они через 2,5 часа. найти скорость пешехода и скорость велосипедиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так.проверка аоказала что поавильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Обществознание
Литература