Помогите пожалуйста зделать это номер 235
Математика
Помогите пожалуйста зделать это номер 235
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2(8х+5,2)=2,4×11 16х+10,4=26,4 16х=26,4-10,4 16х=16 х=16÷16 х=1 2)1,6(7х-2)=4×10,4 11,2х-3,2=41,6 11,2х=41,6+3,2 11,2х=44,8 х=44,8÷11,2 х=4 3)1,2(х-0,2)=0,8×4,2 1,2х-0,24=3,36 1,2х=3,36+0,24 1,2х=3,6 х=3,6÷1,2 х=3 4)3,6(3х+0,8)=9,6×4,8 10,8х+2,88=46,08 10,8х=46,08-2,88 10,8х=43,2 х=43,2÷10,8 х=4 5)13,5(5х+3)=9×27 67,5х+40,5=243 67,5х=243-40,5 67,5х=202,5 х=202,5÷67,5 х=3 6)8(9х+7)=20×28 72х+56=560 72х=560-56 72х=504 х=504÷72 х=7
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