Найдите в тексте рассказа слова и словосочетания передающие звуки и краски окруж??ющего мира какое настроение они создают
Литература
Найдите в тексте рассказа слова и словосочетания передающие звуки и краски окруж??ющего мира какое настроение они создают
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Гость:
А где текст?? рассказ?
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