Найдите в тексте рассказа слова и словосочетания передающие звуки и краски окруж??ющего мира какое настроение они создают

Литература
Найдите в тексте рассказа слова и словосочетания передающие звуки и краски окруж??ющего мира какое настроение они создают
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где текст?? рассказ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write the verbs in the Simple Past form: be, give, live, go, have, stay, ride, write, sleep, read, begin, bring.
Ответить
Математика
Решить неравенство 8м+2м 20дм-20см
Ответить
Русский язык
Стол,яма,мель,змей. 1. Выписать слова,в которых четыре буквы. 2. Выписать слова,в кот??рых 4 звука. 3. Подчеркнуть буквы,которые указывают количест...
Ответить
Немецкий язык
Вставьте пропущенные предлоги и пожалуйста переведите: 1. Die Stadt Sankt Petersburg wurde 1703 ... Peter dem Großen gegründet. 2. Asien wird...
Ответить
Математика
Деление с остатком 5:2, 7:3, 12:7, 12:8, 9:8, 9:4, 14:8, 14:5, 6:5, 6:4, 70:8, 70:9
Ответить