Найдите в тексте рассказа слова и словосочетания передающие звуки и краски окруж??ющего мира какое настроение они создают

Литература

Найдите в тексте рассказа слова и словосочетания передающие звуки и краски окруж??ющего мира какое настроение они создают

Автор: Гость