Найдите значение выражений а)3\25+0,34-4\25,б)7\9-0,4-4\15
Математика
Найдите значение выражений а)3\25+0,34-4\25,б)7\9-0,4-4\15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 3/25+34/100=12/100+34/100=46/100 46/100-16/100=30/100=0,30 б 70/90-36/90=34/90 34/90-24/90=10/90= одна девятая здесь используется свойство привождения к общему знаменателю
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