Найдите значение выражения (1*11/16 - 3*7/8) * 4
Алгебра
Найдите значение выражения (1*11/16 - 3*7/8) * 4
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