Варежки на 6 тг дешевле сумки и на 2 тенге дороже берета. Сколько стоят варежки, есл?? две сумки стоят столько же, сколько стоят 7 беретов

Математика
Варежки на 6 тг дешевле сумки и на 2 тенге дороже берета. Сколько стоят варежки, есл?? две сумки стоят столько же, сколько стоят 7 беретов
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