Варежки на 6 тг дешевле сумки и на 2 тенге дороже берета. Сколько стоят варежки, есл?? две сумки стоят столько же, сколько стоят 7 беретов

Математика

Варежки на 6 тг дешевле сумки и на 2 тенге дороже берета. Сколько стоят варежки, есл?? две сумки стоят столько же, сколько стоят 7 беретов

Автор: Гость