Найдите значение выражения: 2 5/14*2 6/11-9/25*1 2/3
Математика
Найдите значение выражения: 2 5/14*2 6/11-9/25*1 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ 5,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Десять человек сдавали экзамен. Они вытягивали билеты наугад по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билеты и...
География
1.Почему европейцы довольно поздно начали изучать внутреннюю территорию Африки 2 подумайте о том какие положительные и отрицательные последствия д...
Физика
Алюминиевая кастрюля массой 100 г с 2 л воды нагрета от 10 c до 90c какое количество теп??оты затрачено на это?
Другие предметы