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Найдите значение выражения : 5,4*1,9-2,15
Математика
Найдите значение выражения : 5,4*1,9-2,15
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,4*1,9-2,15= 10,26 - 2,15 = 8,11
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