Найдите значение выражения: в) 3 целых 7/20 - 2 целых 2/7 + 3/28 Если можно, по действиям, пожалуйста.
Математика
Найдите значение выражения: в) 3 целых 7/20 - 2 целых 2/7 + 3/28 Если можно, по действиям, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 7/20-2 2\7+3/28=67/20-16/7+3\28=67*7/140-16*20/140+3*5/140=469/140-320/140+15/140=164/140=1 24/140=1 6/35
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