Найдите значение выражения: в) 3 целых 7/20 - 2 целых 2/7 + 3/28 Если можно, по действиям, пожалуйста.

Математика

Найдите значение выражения: в) 3 целых 7/20 - 2 целых 2/7 + 3/28 Если можно, по действиям, пожалуйста.

Автор: Гость