Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите значения выражения
Алгебра
Найдите значения выражения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8√2)^2/16= 64*2/16=8 т.е ответ по цифрой 3
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Решите графически уравнение 4x^-2=x+3
Ответить
Қазақ тiлi
Составить предложения со словами : аз , көп
Ответить
Геометрия
Решите плиз ... надо срочно
Ответить
Биология
Как называется способность нуклеотидов избирательно попарно объединяется ?
Ответить
Математика
Под цифрой 3..............
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск