Найти 9 слов которые можно использовать для описания друзей и Выпиши из оставшихс?? букв Напишите дружественное послание

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Найти 9 слов которые можно использовать для описания друзей и Выпиши из оставшихс?? букв Напишите дружественное послание

Автор: Гость