Найти 9 слов которые можно использовать для описания друзей и Выпиши из оставшихс?? букв Напишите дружественное послание
Английский язык
Найти 9 слов которые можно использовать для описания друзей и Выпиши из оставшихс?? букв Напишите дружественное послание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселье,радость,доверие,гулянки,взаимопомощь,смех,грусть,ночевки,времяпровождения
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