Одному робітникові для виконання виробничого завдання треба на 2 год більше, ніж другому. Перший робітник за 3 год виконав 3/4 завдання. За скільки годин може виконати це завдання кожний з робітників, працюючи самостійно

Алгебра
Одному робітникові для виконання виробничого завдання треба на 2 год більше, ніж другому. Перший робітник за 3 год виконав 3/4 завдання. За скільки годин може виконати це завдання кожний з робітників, працюючи самостійно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 3 часа первый выполнил 3/4 задания, значит за 1 час он делал 1/4 задания, а за 4 часа сделает все!!! задание. Второму работнику требуется на 2 часа больше для выполнения того же задания, что и первому, значит время на все задание будет 4+2=6 часов. пусть время первого t1, второго t2, а производительность р1 и р2.  тогда условие запишется: t1×р1=(t1+2)×р2, тоесть  t2=t1+2 а из второго:  3×р1=3/4, отсюда р1=1/4, теперь посчитаем время на всю работу 1/4×t1=1 (единица это все задание), тогда t1=4, теперь подставляем в t2=t1+2 и находим t2=4+2=6
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