Одному робітникові для виконання виробничого завдання треба на 2 год більше, ніж другому. Перший робітник за 3 год виконав 3/4 завдання. За скільки годин може виконати це завдання кожний з робітників, працюючи самостійно

Гость: Гость:

За 3 часа первый выполнил 3/4 задания, значит за 1 час он делал 1/4 задания, а за 4 часа сделает все!!! задание. Второму работнику требуется на 2 часа больше для выполнения того же задания, что и первому, значит время на все задание будет 4+2=6 часов. пусть время первого t1, второго t2, а производительность р1 и р2. тогда условие запишется: t1×р1=(t1+2)×р2, тоесть t2=t1+2 а из второго: 3×р1=3/4, отсюда р1=1/4, теперь посчитаем время на всю работу 1/4×t1=1 (единица это все задание), тогда t1=4, теперь подставляем в t2=t1+2 и находим t2=4+2=6