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Пожалуйста,срочно помогите с физикой!
Физика
Пожалуйста,срочно помогите с физикой!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1б 2в 3а 4г 5г 6д Ну у тебя и пузень
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