Помогите пожалуйста срочно. буду благодарна))

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Помогите пожалуйста срочно. буду благодарна))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. I think she will be in London. 2. I think he will be late. 3.l think they will be ready. 4.I think it will be dark. 5.I think she will be fine. 6.I think I will be at school. 7.l think it will be funny. 8.I think they will be hungry. 9.l think it will be cold. 10.l think they will be at home.
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