Лучше знать что нибудь одно да хорошо чем Всегда плохо утверждает автор произведения

Литература
Лучше знать что нибудь одно да хорошо чем Всегда плохо утверждает автор произведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это означает что: Если человек что то знает то он может рассказать свою мысль или допустим что ты в школе ты знаешь ты умеешь. А если будешь врать то никогда ничего не получится.
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