На столе лежало 20 пирожков Вася съел 2/20 на завтрак, папа вместе с мамой съели остальные пирожки на ужин ,вечером бабушка приготовила еще 10 пирожков . Вопрос сколько пирожков осталось? Напишите решение пожалуйста
Математика
На столе лежало 20 пирожков Вася съел 2/20 на завтрак, папа вместе с мамой съели остальные пирожки на ужин ,вечером бабушка приготовила еще 10 пирожков . Вопрос сколько пирожков осталось? Напишите решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася съел 2 пирожка родители 18. Потом бабушка пиготовила еще 10 пирожков. И осталось 10 пирожков.
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