На столе лежало 20 пирожков Вася съел 2/20 на завтрак, папа вместе с мамой съели остальные пирожки на ужин ,вечером бабушка приготовила еще 10 пирожков . Вопрос сколько пирожков осталось? Напишите решение пожалуйста

Математика

На столе лежало 20 пирожков Вася съел 2/20 на завтрак, папа вместе с мамой съели остальные пирожки на ужин ,вечером бабушка приготовила еще 10 пирожков . Вопрос сколько пирожков осталось? Напишите решение пожалуйста

Автор: Гость