От имени главы семьи-патрис фамилиис-составьте рассказ о римской фамилии. Были ли рабы членами фамилии?
История
От имени главы семьи-патрис фамилиис-составьте рассказ о римской фамилии. Были ли рабы членами фамилии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, рабы не были членами фамилии
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