От имени главы семьи-патрис фамилиис-составьте рассказ о римской фамилии. Были ли рабы членами фамилии?

История

От имени главы семьи-патрис фамилиис-составьте рассказ о римской фамилии. Были ли рабы членами фамилии?

Автор: Гость