Помогите пожалуйста.lt;br /gt; Химия 8 класс задание 8
Химия
Помогите пожалуйста.lt;br /gt; Химия 8 класс задание 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O2 --> 2H2O + O2 2NaNO3 --> 2NaNO2 + O2 2Al(OH)3 --> Al2O3 + 3H2O 2NO + O2 --> 2NO2 2Na + S --> Na2S 3H2O + P2O5 --> 2H3PO4 N2 + 3H2 --> 2NH3 SiCl4 + 2Zn --> Si + 2ZnCl2 CO2 + 2Mg --> 2MgO + C H2S + Br2 --> 2HBr + S 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2 MgO + 2HNO3 --> Mg(NO3)2 + H2O 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + 6H2O Na2CO3 + BaCl2 --> BaCO3 + 2NaCl Pb(NO3)2 + 2KOH --> Pb(OH)2 + 2KNO3
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