Определите значение слов ДОБРОТА и БЛАГОДАРНОСТЬ. Это существительные одушевленные или неодушевленные? Запиши толкования полостью. Над всеми существительными постав вопрос,на который они отвечают. ..... - это отзывчивость,с...

Русский язык
Определите значение слов ДОБРОТА и БЛАГОДАРНОСТЬ. Это существительные одушевленные или неодушевленные? Запиши толкования полостью. Над всеми существительными постав вопрос,на который они отвечают. ..... - это отзывчивость,стремление сделать добро другим. .... - это чувство и слова признательности за оказанное добро,внимание.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правда неодуш что? благодарность неодуш что?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вы­со­та BH ромба ABCD делит его сто­ро­ну AD на от­рез­ки AH = 5 и HD = 8. Най­ди­те пло­ща??ь ромба.
Ответить
Русский язык
Выделенные слова замени близкими по смыслу именами прилагательными синонимами ??прятная девочка - .......
Ответить
Русский язык
Определите лишнее в ассоциативном ряду речь взгляд мимика жест
Ответить
Математика
Помогите номер 108 и номер ( б)
Ответить
Русский язык
Прочитай шуточные вопросы загадки отгадай их запиши
Ответить