Определите значение слов ДОБРОТА и БЛАГОДАРНОСТЬ. Это существительные одушевленные или неодушевленные? Запиши толкования полостью. Над всеми существительными постав вопрос,на который они отвечают. ..... - это отзывчивость,с...

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Определите значение слов ДОБРОТА и БЛАГОДАРНОСТЬ. Это существительные одушевленные или неодушевленные? Запиши толкования полостью. Над всеми существительными постав вопрос,на который они отвечают. ..... - это отзывчивость,стремление сделать добро другим. .... - это чувство и слова признательности за оказанное добро,внимание.

Автор: Гость