Прочитай шуточные вопросы загадки отгадай их запиши

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Ответ(ы) на вопрос:
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1. Из двух - Кот (Предлог "К" и предлог "от"). Из трёх - Коза (Предлог "К", предлог "о" и предлог "за") 2. Сосна (Предлог "с", предлог "о", предлог "с" и предлог "на")
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