Знайди середнє арифметичне відвідувань художньої галереї, якщо в понеділок її ві??відало 275 осіб, к вівторок-246 осіб, у середу-156 осіб, а четвер -255.

Математика

Знайди середнє арифметичне відвідувань художньої галереї, якщо в понеділок її ві??відало 275 осіб, к вівторок-246 осіб, у середу-156 осіб, а четвер -255.

Автор: Гость