Знайди середнє арифметичне відвідувань художньої галереї, якщо в понеділок її ві??відало 275 осіб, к вівторок-246 осіб, у середу-156 осіб, а четвер -255.
Математика
Знайди середнє арифметичне відвідувань художньої галереї, якщо в понеділок її ві??відало 275 осіб, к вівторок-246 осіб, у середу-156 осіб, а четвер -255.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
275+246+156+255=932 932:4=233
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