Составьте пожалуйста предложения на казахском языке со слова:балуан,биыл,жаттығу.Срочно нужно пожалуйста.

Қазақ тiлi

Составьте пожалуйста предложения на казахском языке со слова:балуан,биыл,жаттығу.Срочно нужно пожалуйста.

Автор: Гость