Составьте пожалуйста предложения на казахском языке со слова:балуан,биыл,жаттығу.Срочно нужно пожалуйста.

Қазақ тiлi
Составьте пожалуйста предложения на казахском языке со слова:балуан,биыл,жаттығу.Срочно нужно пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биыл біздің егініміз жақсы өсіп шықты. Денені шынықтыру үшін жаттығу жасау керек.
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