Из прямоугольника вырезали квадрат, как показано на рисунке.Найдите периметр пол??чившейся фигуры.
Математика
Из прямоугольника вырезали квадрат, как показано на рисунке.Найдите периметр пол??чившейся фигуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равен 4*2+10+3+5+2*3=8+18+6=32(см). Можно от периметра прямоугольника отнять 2 см и прибавить 3 стороны квадрата: 4*2+10*2-2+3*2=8+20-2+6=34-2=32(см)
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