Из прямоугольника вырезали квадрат, как показано на рисунке.Найдите периметр пол??чившейся фигуры.

Математика

Из прямоугольника вырезали квадрат, как показано на рисунке.Найдите периметр пол??чившейся фигуры.

Автор: Гость