Как решить пример (420-9240:30)*67 Как?
Математика
Как решить пример (420-9240:30)*67 Как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9240:30=308 2)420-308=112 3)112*67=7504 Все легко и просто сначала выполняются действия в скобках а потом вне их
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, с меня много баллов :3 Маша загадала число, затем умножила его на 2, прибавила 6 и поделила на 3, в результате получилось чи...
Математика
По вечерам она проверяла ,чтобы в комнатах на каждой стороне дома было 7 девочек однажды к ним приехали 4подружки .а) как им всем разместится так,ч...
Русский язык
Математика
В первом ящике было в 5 дней раз больше мандарин, чем во втором. когда из первого ящ??ка взяли 25 килограмм мандарин, а во второй положили еще 15 к...