По вечерам она проверяла ,чтобы в комнатах на каждой стороне дома было 7 девочек однажды к ним приехали 4подружки .а) как им всем разместится так,чтобы золотошвея опять насчитала вдоль каждой стороны дома по 7 девочек? б) на с...

Математика

По вечерам она проверяла ,чтобы в комнатах на каждой стороне дома было 7 девочек однажды к ним приехали 4подружки .а) как им всем разместится так,чтобы золотошвея опять насчитала вдоль каждой стороны дома по 7 девочек? б) на следующий день 4 девочки ушли провожать 4 подруг.Как оставшимся девочкам разместиться так , чтобы золотошвея опять насчитала вдоль каждой стороны дома по 7 девочек

Автор: Гость