По вечерам она проверяла ,чтобы в комнатах на каждой стороне дома было 7 девочек однажды к ним приехали 4подружки .а) как им всем разместится так,чтобы золотошвея опять насчитала вдоль каждой стороны дома по 7 девочек? б) на с...
Математика
По вечерам она проверяла ,чтобы в комнатах на каждой стороне дома было 7 девочек однажды к ним приехали 4подружки .а) как им всем разместится так,чтобы золотошвея опять насчитала вдоль каждой стороны дома по 7 девочек? б) на следующий день 4 девочки ушли провожать 4 подруг.Как оставшимся девочкам разместиться так , чтобы золотошвея опять насчитала вдоль каждой стороны дома по 7 девочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую ночь 1 5 1 5 5 1 5 1 во вторую 3 1 3 1 1 3 1 3
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