В первом ящике было в 5 дней раз больше мандарин, чем во втором. когда из первого ящ??ка взяли 25 килограмм мандарин, а во второй положили еще 15 кг, то в обоих ящиках мандарин стало поровну. сколько килограмм мандарин было в к...
Математика
В первом ящике было в 5 дней раз больше мандарин, чем во втором. когда из первого ящ??ка взяли 25 килограмм мандарин, а во второй положили еще 15 кг, то в обоих ящиках мандарин стало поровну. сколько килограмм мандарин было в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кг - было во 2м ящике 5х - было в 1м 5х-25=х+15 5х-х=15+25 4х=40 х=40/4=10 кг - во 2м ящике 10*5=50 кг - в 1м ящике
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