В первом ящике было в 5 дней раз больше мандарин, чем во втором. когда из первого ящ??ка взяли 25 килограмм мандарин, а во второй положили еще 15 кг, то в обоих ящиках мандарин стало поровну. сколько килограмм мандарин было в к...

Математика

В первом ящике было в 5 дней раз больше мандарин, чем во втором. когда из первого ящ??ка взяли 25 килограмм мандарин, а во второй положили еще 15 кг, то в обоих ящиках мандарин стало поровну. сколько килограмм мандарин было в каждом ящике?

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