Чтобы накопить денег на покупку велосипеда , андрей в первую неделю отложил 10р., а ?? каждую следующую откладывал на 5 р. больше, чем в предыдущую. какая сумма будет у него через 10 недель?

Алгебра

Чтобы накопить денег на покупку велосипеда , андрей в первую неделю отложил 10р., а ?? каждую следующую откладывал на 5 р. больше, чем в предыдущую. какая сумма будет у него через 10 недель?

Автор: Гость