Чтобы накопить денег на покупку велосипеда , андрей в первую неделю отложил 10р., а ?? каждую следующую откладывал на 5 р. больше, чем в предыдущую. какая сумма будет у него через 10 недель?

Алгебра
Чтобы накопить денег на покупку велосипеда , андрей в первую неделю отложил 10р., а ?? каждую следующую откладывал на 5 р. больше, чем в предыдущую. какая сумма будет у него через 10 недель?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
             Отложил            Стало 1 нед -   10 руб                 10 р    - через неделю 2 нед - 10+5=15 р          10+15=25 руб - через две недели 3 нед - 10+2*5=20 р       25+20=45 руб - через три недели .... 10 нед - 10+9*5 =45 р    (10+(10+9*5)) / 2 * 10 = (10+55)*5=325 руб                                                                                   будет через 10 недель
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