Соревнования начались в 15 ч 35 мин и продолжались до 17 ч 25 мин. Сколько времени прод??лжались соревнования
Математика
Соревнования начались в 15 ч 35 мин и продолжались до 17 ч 25 мин. Сколько времени прод??лжались соревнования
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17ч25мин-15ч35мин=1 час 50 мин продолжительность соревнований Ответ 1час50мин
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