Побыстрее решить номер 3 дам 30 баллов
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Побыстрее решить номер 3 дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Витя после уроков (пошел погулять) погулял с собакой. 2) Витя, после уроков погуляй с собакой!
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