Какая орфографии в слове голубка
Русский язык
Какая орфографии в слове голубка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чередование парных согласных
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