Какая орфографии в слове голубка

Русский язык
Какая орфографии в слове голубка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чередование парных согласных 
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