Укажите признаки соответствующие аэрофотоснимку. а) изображены все объекты местности, видимые сверху; б)изображены только важные объекты местности; в)объекты изображены так, как они выглядят в действительности; г)объекты из...

География

Укажите признаки соответствующие аэрофотоснимку. а) изображены все объекты местности, видимые сверху; б)изображены только важные объекты местности; в)объекты изображены так, как они выглядят в действительности; г)объекты изображены условными знаками. помогите пожалуйста

Автор: Гость