Укажите признаки соответствующие аэрофотоснимку. а) изображены все объекты местности, видимые сверху; б)изображены только важные объекты местности; в)объекты изображены так, как они выглядят в действительности; г)объекты из...

География
Укажите признаки соответствующие аэрофотоснимку. а) изображены все объекты местности, видимые сверху; б)изображены только важные объекты местности; в)объекты изображены так, как они выглядят в действительности; г)объекты изображены условными знаками. помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет (в) т.к. это простое фото которое делают с верху (например с самолета)
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