Расстояние между двумя поселками равно 35 километров из одного поселка вышел перв??й пешеход со скоростью 4 километров час другого поселка через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 километров в час сколько времен...

Математика

Расстояние между двумя поселками равно 35 километров из одного поселка вышел перв??й пешеход со скоростью 4 километров час другого поселка через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 километров в час сколько времени будет идти второй пешеход до встречи с первым

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