Расстояние между двумя поселками равно 35 километров из одного поселка вышел перв??й пешеход со скоростью 4 километров час другого поселка через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 километров в час сколько времен...
Математика
Расстояние между двумя поселками равно 35 километров из одного поселка вышел перв??й пешеход со скоростью 4 километров час другого поселка через 3 часа навстречу ему второй пешеход со скоростью 5 километров в час сколько времени будет идти второй пешеход до встречи с первым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*3= 12 км - прошел первый пешеход за 3 часа 2) 35-12= 23 км - расстояние , которое осталось пройти пешеходам навстречу друг другу. 3) 5+4 =9 км/ч - скорость сближения пешеходов 4) 23:9= 2 5/9 часа - время , через которое пешеходы встретятся. Ответ: 2 5/9 часа будет идти второй пешеход до встречи с первым.
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