- капри_ -карни_ - коло_ - детекти_ -бе_ - зу_ - диало_ - расска_ - п_ро_ - п_ро_
Математика
- капри_ -карни_ - коло_ - детекти_ -бе_ - зу_ - диало_ - расска_ - п_ро_ - п_ро_
Ответ(ы) на вопрос:
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Каприз, карниз, колос, детектив, без, зуб, диалог, рассказ , пирог, порог
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