Самое необычное в облике утконоса? Какие черты сближают его с птицами и например с кошками? какое другое Австралийское животное обладает такими же чертами? помогите, пожалуйста.

Гость: Гость:

Самое необычное,скорее всего-это то,что он ходит на 4 лапках,как кошка или собака,а с птицами с его сближает нос,он всё же больше ,чем у уток,а самое необычное то,что ещё у него имеется хвост,как у бобра. А вот аналогов это существа в интернете я не нашёл.(