Самое необычное в облике утконоса? Какие черты сближают его с птицами и например с кошками? какое другое Австралийское животное обладает такими же чертами? помогите, пожалуйста.

География
Самое необычное в облике утконоса? Какие черты сближают его с птицами и например с кошками? какое другое Австралийское животное обладает такими же чертами? помогите, пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое необычное,скорее всего-это то,что он ходит на 4 лапках,как кошка или собака,а с птицами с его сближает нос,он всё же больше ,чем у уток,а самое необычное то,что ещё у него имеется хвост,как у бобра. А вот аналогов это существа в интернете я не нашёл.(
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