Угол между зеркалом и отраженным от него лучом равен 40° .Чему равен угол между зер??алом и падающим на него лучом ?
Физика
Угол между зеркалом и отраженным от него лучом равен 40° .Чему равен угол между зер??алом и падающим на него лучом ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол падения равен углу отражения. Поэтому тоже 40 градусов.=================
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