Угол между зеркалом и отраженным от него лучом равен 40° .Чему равен угол между зер??алом и падающим на него лучом ?

Физика

Угол между зеркалом и отраженным от него лучом равен 40° .Чему равен угол между зер??алом и падающим на него лучом ?

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