3 предложения со словами Рыночная экономика

Гость: Гость:

Рыночная экономика — характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, свободе выбора и конкуренции, она опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства. Рыночная экономика гарантирует, прежде всего, свободу потребителя, что выражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров и услуг. Основу рыночной экономики составляет частная собственность.