Помогите из слов составить предложения-when/were/did/in/you/London/it/ rain/? You/Scotland/when/travelled/five/to/Were/you/?
Английский язык
Помогите из слов составить предложения-when/were/did/in/you/London/it/ rain/? You/Scotland/when/travelled/five/to/Were/you/?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did you travel to London
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