Замени близкими по смыслу именами прилагательными синонимами Непроходимый лес- ...... Прилежная ученица - ........
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Замени близкими по смыслу именами прилагательными синонимами Непроходимый лес- ...... Прилежная ученица - ........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сплошной лес и аккуратная ученица
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