1 столбик. 2+3 7-4 6+2 5-4 16+2 12+3 15-4 17-4. 2 столбик. 0+7 4-2 4+5 8-4 14-2 18-4 10+7 14+5. Найди значения выра??ений. Какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика?
Математика
1 столбик. 2+3 7-4 6+2 5-4 16+2 12+3 15-4 17-4. 2 столбик. 0+7 4-2 4+5 8-4 14-2 18-4 10+7 14+5. Найди значения выра??ений. Какие равенства первого столбика помогли найти значения выражений второго столбика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 6+2=8 5-4=1 16+2=18 12+3=15 15-4=11 17-4=13
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