Номер 4 и 5, пожалуйста срочно
Алгебра
Номер 4 и 5, пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 x²-3x+1=0 x1+x2=3 U x1*x2=1 x1²+x2²=(x1+x2)²-2x1*x2=9-2=7 5 x²+4>0 при любом х х²≥0 Сумма положительных не может равняться 0 Ответ нет решения
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