Какие 10 пословиц и поговорок, в котором был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа?

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Какие 10 пословиц и поговорок, в котором был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа?

Автор: Гость