Какие 10 пословиц и поговорок, в котором был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа?
Русский язык
Какие 10 пословиц и поговорок, в котором был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа?
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1234567890-1234567890
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