Помогите пожалуйста, с меня много баллов :3 Маша загадала число, затем умножила его на 2, прибавила 6 и поделила на 3, в результате получилось число 12. Какое число загадала Маша? С решением пожалуйста)
Математика
Помогите пожалуйста, с меня много баллов :3 Маша загадала число, затем умножила его на 2, прибавила 6 и поделила на 3, в результате получилось число 12. Какое число загадала Маша? С решением пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем обратное действие 12×3-6:2=15 проверяем 15×2+6:3=12
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