Помогите пожалуйста, с меня много баллов :3 Маша загадала число, затем умножила его на 2, прибавила 6 и поделила на 3, в результате получилось число 12. Какое число загадала Маша? С решением пожалуйста)

Математика

Помогите пожалуйста, с меня много баллов :3 Маша загадала число, затем умножила его на 2, прибавила 6 и поделила на 3, в результате получилось число 12. Какое число загадала Маша? С решением пожалуйста)

Автор: Гость