Помогите пожалуйста наберите 10 слов с безударными личными окончаниями

Русский язык
Помогите пожалуйста наберите 10 слов с безударными личными окончаниями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаешь, смотришь, летаете, пьете,карабкается, ищет, читает, подозревает,лечит,бегите.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Что лишнее метиламин этанол глицерин уксусная кислота
Ответить
Математика
Как решить пример (420-9240:30)*67 Как?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста, с меня много баллов :3 Маша загадала число, затем умножила его на 2, прибавила 6 и поделила на 3, в результате получилось чи...
Ответить
Математика
По вечерам она проверяла ,чтобы в комнатах на каждой стороне дома было 7 девочек однажды к ним приехали 4подружки .а) как им всем разместится так,ч...
Ответить
Русский язык
Какие 10 пословиц и поговорок, в котором был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа?
Ответить