Помогите пожалуйста наберите 10 слов с безударными личными окончаниями
Русский язык
Помогите пожалуйста наберите 10 слов с безударными личными окончаниями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаешь, смотришь, летаете, пьете,карабкается, ищет, читает, подозревает,лечит,бегите.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста, с меня много баллов :3 Маша загадала число, затем умножила его на 2, прибавила 6 и поделила на 3, в результате получилось чи...
Математика
По вечерам она проверяла ,чтобы в комнатах на каждой стороне дома было 7 девочек однажды к ним приехали 4подружки .а) как им всем разместится так,ч...