97 упражнение Я буду вам блогодарна

Гость: Гость:

это текст описание, потому что в нашем тексте происходит художественное описание пня. Перечисляются его основные признаки. Некоторые признаки описаны более подробно. Много слов, отвечающих на вопрос -какая, какое....Конструкция предложений - простое-сложное - тоже подтверждает, что этот тест является описанием. Старый пень. У старого огромного пня ( -я, ед.ч., род.п) я сел прямо на землю (-ю, ед.ч., вин.п), пень (0 конч, ед.ч., им.п) внутри - просто труха (-а, ед.ч., вин.п), только эту труху (-у, ед.ч. вин.п) держит твердая крайняя древесина (-а, ед.ч. им.п) . А из трухи (-и, ед.ч., род.п) выросла березка (-а, ед.ч, им.п) и распустилась. И множество цветущих трав ( 0 конч, мн.ч. им.п) поднимается с земли (-и, ед.ч., род.п.) к этому огромному пню (-ю, ед.ч, дат.п), как к любимому деду (-у, ед.ч., дат.п)... На самом пне (-е, ед.ч., предл.п), на одном только светлом пятнышке (-е, ед.ч., предл.п), на горячем месте (-е, ед.ч., предл.п), я сосчитал: десять кузнечиков (-ов, мн.ч., р.п), две ящерицы (-ы, мн.ч., р.п), шесть больших мух (0 оконч, мн.ч., р.п), две жужелицы (-ы, мн.ч., р.п). Вокруг высокие папоротники (-и, мн.ч., им.п) собрались, как гости (-и, мн.ч., им.п.). А когда в гостиную (-ую, ед.ч., вин.п) у старого пня (-я, ед.ч., род.п) ворвется самое нежное дыхание (-е, ед.ч., вин.п) ветра (-а, ед.ч., род.п) , один папоротник (0 оконч, ед.ч., им.п) наклонится к другому, шепнет что-то и тот шепнет третьему, и все гости (-и, мн.ч., им.п)обменяются мыслями (-ями, мн.ч., тв.п). И снова тишина (-а, ед.ч., им.п). слово, которое образовано путём перехода - мне кажется, гостиную. Гостиная (-ая, ед.ч., им.п) трухлявого пня раскрыла двери всем ветрам. ну, вроде всё ) Удачи!!!