Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипот??нуза равны соответственно 24 и 25
Математика
Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипот??нуза равны соответственно 24 и 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
625-576=49; √49=7 другой катет; 1)7*24*1/2=84 площадь треугольника
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