Най­ди­те пло­щадь пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка, если его катет и ги­по­т??­ну­за равны со­от­вет­ствен­но 24 и 25

Математика

Най­ди­те пло­щадь пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка, если его катет и ги­по­т??­ну­за равны со­от­вет­ствен­но 24 и 25

Автор: Гость