Най­ди­те пло­щадь пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка, если его катет и ги­по­т??­ну­за равны со­от­вет­ствен­но 24 и 25

Математика
Най­ди­те пло­щадь пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка, если его катет и ги­по­т??­ну­за равны со­от­вет­ствен­но 24 и 25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
625-576=49; √49=7 другой катет; 1)7*24*1/2=84 площадь треугольника
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