Он окозал нам медвежью услугу

Русский язык
Он окозал нам медвежью услугу
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Автор: Гость
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Гость:
Помог,но сделал хуже для человека
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