Он окозал нам медвежью услугу
Русский язык
Он окозал нам медвежью услугу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помог,но сделал хуже для человека
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